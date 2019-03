Karaman İnternette Tanıştığı 13 Yaşındaki Kıza 'Cinsel İstismarda' Bulunduğu İddiasıyla Tutuklandı

Kaynak: DHA

İnternette tanıştığı 13 yaşındaki kıza 'Cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla tutuklandı Karaman 'da Hilmi G. (46), internette tanıştığı P.Y.'ye (13) günlük kiraladığı evde 'cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Olay ise P.Y.'nin annesinin, kızının cep telefonundan sosyal medya hesabındaki sohbetleri okumasıyla ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden Hilmi G. ise Apart dairede P.Y. ile muhabbet ederken bir an dayanamayarak onunla ilişkiye girdim. Bundan dolayı da çok pişmanım dediği öğrenildi.Karaman'da oturan anne B.Y., kızı P.Y.'nin cep telefonunu kontrol ettiğinde, kızının sosyal medya hesabındaki bir erkekle yaptığı sohbeti okuyunca şok oldu. Kızının cinsel istismara uğradığını anlayan anne B.Y., kızıyla birlikte polise giderek şikayetçi oldu. Küçük kız, ifadesinde internetten tanıştığı bir kişinin, kendisini 12 Mart günü Tabdut Emre Mahallesi'ndeki bir eve davet ettiğini ve evde cinsel istismara uğradığını belirtti.GÜVENLİK KAMERALARI SAYESİNDE OTOMOBİLİ TESPİT EDİLDİİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Muhammet Ergin 'in, yönetiminde özel ekip kuruldu. Özel ekip, küçük kızın cep telefonundaki mesajları mercek altına aldı. Yapılan araştırmada P.Y.'ye cinsel istismarda bulunan kişinin sosyal medyadaki hesabının, sahte bir isimle açıldığını belirledi. Ardından olayın meydana geldiği günlük kiralanan evin çevresindeki güvenlik ve mobesse kamera kayıtlarını tek tek inceledi. İncelemede şüphelinin otomobilinden yola çıkarak Kırıkkale 'de oturan ve kıraathane işleten Hilmi G. olduğunu belirledi. Hilmi G.'nin iki evliliğinden 4 çocuğunun olduğu ve eşlerinden boşandığı için yalnız yaşadığını saptandı. Ardından Kırıkkale'ye giden polis, Hilmi G.'yi gözaltına alınan Karaman'a getirdi.'DAYANAMAYARAK İLİŞKİYE GİRDİM'Hilmi G., yapılan sorgulamasında yalnız yaşadığı için sosyal medyadan sahte isimle açtığı hesaplarla, kızlarla temasa geçip, cinsel içerikli konuşmalar yaptığını söyledi. P.Y. ile de sosyal medyadan tanışıp sohbet ettiğini Karaman'a gelerek günlük kiraladığı eve davet ettiğini itiraf eden Hilmi G., 'Apart dairede P.Y. ile muhabbet ederken bir an dayanamayarak onunla ilişkiye girdim. Bundan dolayı da çok pişmanım dediği öğrenildi. Hilmi G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.