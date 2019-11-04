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Karaman kaldırımdaki şüpheli oyuncak, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı

Kaldırımdaki şüpheli oyuncak, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldıKaraman'da bir lisenin yakınındaki kaldırıma daha önceden bırakılan oyuncak ayı bomba paniğine neden oldu.

04.11.2019 16:44
Kaldırımdaki şüpheli oyuncak, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı
Karaman'da bir lisenin yakınındaki kaldırıma daha önceden bırakılan oyuncak ayı bomba paniğine neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle, patlatılan oyuncak ayının içinden herhangi bir patlayıcı unsura rastlanılmadı.
Olay, bugün Nefise Sultan Mahallesi 1'inci İstasyon Caddesi'nde Karaman Lisesi'nin yakınında meydana geldi. Kaldırımda oyuncak ayının olduğunu fark eden çevredekiler, içinde bomba olabileceğini düşünerek polisi aradı. Olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Ardından çağrılan bomba imha uzmanı özel kıyafetlerini giyip, oyuncak ayıya fünye yerleştirdi. Fünye ile patlatılan oyuncak ayının içinden herhangi bir patlayıcı unsura rastlanılmadı.
Karaman kaldırımdaki şüpheli oyuncak, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı

Karaman, Güncel

Kaynak: DHA


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