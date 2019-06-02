02.06.2019 12:28
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KARAMAN Kargoyla uyuşturucu hap sevkiyatı 5 gözaltı

Kargoyla uyuşturucu hap sevkiyatı 5 gözaltıKaraman'da kente kargoyla 6 bin 104 adet uyuşturucu hap getirip, sokaklarda satmayı planlayan 5 kişi gözaltına alındı.

Kargoyla uyuşturucu hap sevkiyatı 5 gözaltı
Karaman'da kente kargoyla 6 bin 104 adet uyuşturucu hap getirip, sokaklarda satmayı planlayan 5 kişi gözaltına alındı.
Karaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, kente kargo aracılığıyla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, uyuşturucu hap getireceği önü sürülen şüphelilerin kimliğini belirleyip, teknik ve fiziki takibe aldı. Polis, dün yaptığı operasyonda H.Ö., S.Y., A.V., F.U. ve E.S.'yi gözaltına aldı. Kargoyla paketler halende getirilen 6 bin 104 adet uyuşturucu hapa da el konuldu. kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirip piyasaya sürecekleri yönünde bilgi aldı. Şüpheliler, yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi. KARAMAN Kargoyla uyuşturucu hap sevkiyatı 5 gözaltı
Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, Karaman, Güncel