KARAMAN Kendisini Suriyeli olarak tanıtan '1001 surat' lakaplı cezaevi firarisi yakalandı

Kendisini Suriyeli olarak tanıtan '1001 surat' lakaplı cezaevi firarisi yakalandıMUĞLA Açık Cezaevi'nden firar eden ve kendisini Suriye uyruklu olduğunu belirtip başka bir isim adına düzenlenmiş geçici kimlik belgesini gösteren Samet Ö. (32), Karaman'da jandarma tarafından yakalandı.

21.05.2020 14:52 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:53
Kendisini Suriyeli olarak tanıtan '1001 surat' lakaplı cezaevi firarisi yakalandı
MUĞLA Açık Cezaevi'nden firar eden ve kendisini Suriye uyruklu olduğunu belirtip başka bir isim adına düzenlenmiş geçici kimlik belgesini gösteren Samet Ö. (32), Karaman'da jandarma tarafından yakalandı. Sürekli imaj değiştirdiği için çevresinde '1001 surat' olarak bilindiği belirlenen Samet Ö. hakkında kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası ile aralarında 'kasten adam öldürme' ve 'göçmen kaçakçılığı' gibi 5 ayrı suçtan da yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı. Karaman'da İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, dün akşam saatlerinde Karaman- Konya karayolunda rutin yol kontrol uygulaması yaptığı sırada şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Sürücü de kendisinin Suriye uyruklu olduğu belirtip geçiciği kimlik belgesi gösterdi. Durumdan şüphelenen jandarma, yaptığı incelemede geçici kimlik belgesinin sahte olduğunu belirledi.
PARMAK İZİNDEN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Bunun üzerine gözaltına alınan sürücünün parmak izi kontrolünde Muğla Açık Cezaevi'nden firar eden Samet Ö. olduğu anlaşıldı. Hakkında 7 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Samet Ö.'nin sürekli imaj değiştirdiği için çevresinde '1001 surat' lakabıyla tanındığı ve 'kasten adam öldürme' ve 'göçmen kaçakçılığı' gibi 5 ayrı suçtan da yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı. Samet Ö., yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi. KARAMAN Kendisini Suriyeli olarak tanıtan ’1001 surat’ lakaplı cezaevi firarisi yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Karaman, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye’den darbeci Hafter’in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz Haber
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Haber
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti Haber
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı Haber
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Canlı yayında Perinçek’in gözlerinin içine bakarak Öcalan’la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Kayseri’de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi Haber
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor’dan gönderilen Yiğit Şengil’i antrenmana davet etti Haber
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Haberler››Güncel››KARAMAN Kendisini Suriyeli olarak tanıtan '1001 surat' lakaplı cezaevi firarisi yakalandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:52: Vezirköprü'de kumarhane evine baskın: 9 gözaltı - Haber 14:52: KARAMAN Kendisini Suriyeli olarak tanıtan '1001 surat' lakaplı cezaevi firarisi yakalandı - Haber 14:52: Ramazan Bayramı'na doğru - Haber 14:52: Ordu'da kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı - Haber 14:52: Osmaneli'ndeki iş yerlerine Kovid-19 denetimi - Haber 13:50: Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı - Haber 13:48: Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz - Haber 12:59: Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi - Magazin 12:30: Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı - Haberler