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KARAMAN KKTC'den gelenler Karaman'da karantinaya alındı

KKTC'den gelenler Karaman'da karantinaya alındıKUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 14 gün boyunca karantinaya alınmak üzere Karaman'a getirilen 141 kişi sağlık kontrolünden geçirilerek KYK yurduna yerleştirildi.

29.03.2020 09:55 | Son Güncelleme: 29.03.2020 09:58
KKTC'den gelenler Karaman 'da karantinaya alındı
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 14 gün boyunca karantinaya alınmak üzere Karaman'a getirilen 141 kişi sağlık kontrolünden geçirilerek KYK yurduna yerleştirildi. Polis yurt etrafında geniş güvenlik önlemi aldı. Karaman Valisi Fahri Meral'de karantina için ayrılan yurtta inceleme yaptı.
Bugün sabah Toros isimli gemi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden Mersin Uluslararası limanına getirilen 141 kişi otobüslerle Karaman'da bulunan Nefise Sultan Kız yurduna getirildi.
Nefise Sultan Kız Yurdunda sağlık ekiplerinin yanı sıra, UMKE, AFAD ve çok sayıda polis ekibi görevlendirildi. Otobüslerle getirilen 141 kişi tek tek sağlık kontrolünden geçirilerek tek kişilik odalara alındı.
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KARAMAN KKTC’den gelenler Karaman’da karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Karaman, Kıbrıs, Güncel

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KARAMAN KKTC'den gelenler Karaman'da karantinaya alındı

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