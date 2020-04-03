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KARAMAN Konaklamaya gelenleri ateşlerini ölçüp, alıyor

Konaklamaya gelenleri ateşlerini ölçüp, alıyorKARAMAN'ın Ermenek ilçesinde konuk evi işletmecisi Mustafa Bardakçı, koronavirüs salgını nedeniyle konaklamaya gelen müşterilerin ateşlerini ölçüp, öyle içeri alıyor.

03.04.2020 09:12 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:14
Konaklamaya gelenleri ateşlerini ölçüp, alıyor
KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde konuk evi işletmecisi Mustafa Bardakçı, koronavirüs salgını nedeniyle konaklamaya gelen müşterilerin ateşlerini ölçüp, öyle içeri alıyor. Eğer ateşleri yüksek ise sağlık görevlilerine bilgi veriyor.
Koronavirüs salgınıyla mücadelede işletmeler de kendi tedbirlerini alıyor. Karaman 'ın Ermenek ilçesinde konuk evi işleten Mustafa Bardakçı da, gelen müşterilerinin ateşini ölçüyor, eğer ateşleri yüksek değilse, müşterilerine maske verip, ellerini dezenfekte ettirdikten sonra konaklamalarına izin veriyor. Eğer gelen kişi yüksek ateşe sahip ise sağlık ekiplerine haber veriyor.
Tedbir almadığı takdirde olası virüslü bir müşterinin diğerlerine de yayabileceğini ifade eden Bardakçı, "Virüsle mücadele için hepimizin tedbir alması gerekir. Hem halkımızın hem de müşterilerin sağlığı açısından, ateşlerini ölçtükten sonra konaklamalarına izin veriyorum" diye konuştu.
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KARAMAN Konaklamaya gelenleri ateşlerini ölçüp, alıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Ermenek, Karaman, Güncel

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KARAMAN Konaklamaya gelenleri ateşlerini ölçüp, alıyor
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