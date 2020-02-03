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Karaman köpeğin saldırısından kaçan kediyi ağaçtan itfaiye indirdi

Köpeğin saldırısından kaçan kediyi ağaçtan itfaiye indirdiKARAMAN'da, köpekten kaçarken ağaca tırmanan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, sahibine teslim edildi.

03.02.2020 13:40 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:43
Köpeğin saldırısından kaçan kediyi ağaçtan itfaiye indirdi
KARAMAN'da, köpekten kaçarken ağaca tırmanan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, sahibine teslim edildi.
Evde beslediği kedisini gece dışarı gezdirmeye çıkaran Ayşe Oğuz, evinin yakınındaki parka gitti. Parkta bulunan bir sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayan kedi, ağaca tırmanarak kurtuldu. Ancak bir süre sonra ağaçtan inmeye çalışan kedi, Ayşe Oğuz'un da çabalarına rağmen inemeyince, itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Gelen itfaiye görevlisinin merdivenle ağaca çıkarak kurtardığı kedi, sahibine teslim edildi.
Karaman köpeğin saldırısından kaçan kediyi ağaçtan itfaiye indirdi

Ayşe Oğuz, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA


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