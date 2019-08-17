Karaman Kundakta toprağa verilen Alihan bebeğin ölüm nedeni belirlenemedi

Kundakta toprağa verilen Alihan bebeğin ölüm nedeni belirlenemedi

Karaman'da, annesi N.A. tarafından 2 gün önce kundakta ölü bulunan 3 aylık Alihan bebek, toprağa verildi. Alihan'ın ölümü şüpheli bulunurken, anne N.A.'nın birlikte yaşadığı kişiden dünyaya getirdiği bebeğin resmi kayıtlarının olmadığı öğrenildi. Ölüm nedeninin belirlenmesi için bebekten alınan örnekler Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay, perşembe günü, Hürriyet Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. N.A. (27) Alihan'ı emzirdikten sonra beşiğe bıraktı. 2 saat sonra Alihan'ı kontrol eden N.A., bebeğin nefes almadığını fark edince durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği ve ölümünün şüpheli olduğu belirlendi. Sağlık görevlileri durumu polise bildirdi. Eve gelen polis ve Cumhuriyet Savcısı, dairede ve bebeğin bulunduğu odada detaylı inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından Alihan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan ön otopside bebeğin ölüm nedeni belirlenemedi. Bebekten alınan örnekler Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından Alihan'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Alihan, dün Yeşil Camii'de kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi. Kundağa sarılan bebeğin tabuta koyulmadığı, yakınlarının kucağında mezarlığa götürüldüğü görüldü.

Alihan'ın annesinin birlikte yaşadığı kişiden dünyaya geldiği, resmi hiçbir kaydının bulunmadığı, isminin N.A. tarafından konulduğu öğrenildi. Gözaltına alınan anne N.A., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, Adana Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek kesin otopsi sonucunu bekliyor.

Kaynak: DHA