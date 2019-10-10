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Karaman Larende Bilim Şenliği

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Larende Bilim Şenliği" düzenlenen törenle açıldı.

10.10.2019 12:00Karaman Larende Bilim Şenliği
Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Larende Bilim Şenliği" düzenlenen törenle açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki düzenlenen törende, değişimin baş döndürücü hızla yaşandığı 21. yüzyılda değişimi yöneterek hızına yetişebilmek için nesillerin bu çağın ihtiyaçlarını tanıyacak ve çözümler üretecek beceri ve yetkinlikler kazanması gerektiğini söyledi.

Çalışkan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Aşamalandırılmış uygulamalarla hayata geçen Vizyon Belgesiyle, 21 yüzyıl becerilerine yönelik çağımız ve gelecek için öğrencilerimizin günlük işlerinde uygulayacağı temel becerilerini, karmaşık sorunlara dair çözümler için yetkinliklerini ve hayata dair farkındalıklarını artıracak karakter özelliklerini geliştirmeyi hedefliyoruz."
Yapılan konuşmaların ardından stantlar gezilerek öğrencilerin yaptığı çalışmalar incelendi.
Açılışa, Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Avustralya Başkonsolosu Jeffie Kaine, daire müdürleri ve davetliler katıldı.

Mehmet Çalışkan, Lütfi Elvan, Karaman, Güncel

Kaynak: AA

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