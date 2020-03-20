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Karaman, Mart ayında beyaza büründü

Karaman, Mart ayında yağan karla birlikte beyaza büründü.

20.03.2020 14:03 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:03
Karaman, Mart ayında beyaza büründü
Karaman, Mart ayında yağan karla birlikte beyaza büründü.

Havaların hissedilir derecede soğumasıyla birlikte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, il genelinde etkisini gösterdi. Şehir merkezinde kar kalınlığı 5 santimi geçerken, yükseklerde 30 santimi buldu. İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Sertavul Geçidinde ise yoğun kar yağışı ve tipi, zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oluyor. Karayolları ekipleri yolu açık tutabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürürken trafik ekipleri kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçlar ile ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor. Bu araçlar yol açılıncaya kadar yakıt istasyonlarında bekletiliyor. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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