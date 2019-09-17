Haberler » 3. Sayfa » Haber

Karaman merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Karaman merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, öğretmen olarak görev yapmakta iken meslekten ihraç edilen 8 kişi gözaltına alındı.

17.09.2019 17:50Karaman merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Karaman merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, öğretmen olarak görev yapmakta iken meslekten ihraç edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak öğretmenlik yapmaktayken önceki tarihlerde çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle meslekten ihraç edilen 8 kişi için yakalama kararı çıkarıldı. Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Karaman merkezli İstanbul, Konya ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 8 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - KARAMAN

Karaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:30 Bolu'da orman yangını...10 dönümlük alan zarar gördü
19:30 Samsun'da tır otomobile çarptı: 1 yaralı
19:29 Ağaçlar otomobilin ırmağa uçmasını engelledi
19:26 Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
19:20 Traktör evin bahçesine uçtu
19:14 Bursa'da orman yangını...Çam ağaçları yanıyor
19:09 İstanbul Adliyesi'nde intihara teşebbüs eden güvenlik görevlisi kurtarılamadı