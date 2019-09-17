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Karaman merkezli FETÖ operasyonu

Karaman merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

17.09.2019 18:24Karaman merkezli FETÖ operasyonu
Karaman merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturmasında, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen 8 eski öğretmen hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Karaman, İstanbul, Konya ve Mersin'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.
Şüpheli 8 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Karaman, Güncel

Kaynak: AA

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