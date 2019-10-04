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Karaman merkezli FETÖ operasyonu

Karaman merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

04.10.2019 18:52Karaman merkezli FETÖ operasyonu
Karaman merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.
Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ekim'de, FETÖ'nün öğrenci yapılanması soruşturması kapsamında Karaman merkezli Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başsavcı, Karaman, Güncel

Kaynak: AA

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