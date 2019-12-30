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Karaman-Mersin karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

Karaman'ı Mersin'e bağlayan karayolunda yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

30.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:44 Karaman-Mersin karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
'e bağlayan karayolunda yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Karaman'da aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İç Anadolu Bölgesini Akdeniz Bölgesine bağlayan Sertavul Geçidi'nde ise kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Bölgede kar kalınlığı şimdiden yarım metreyi aştı. Karayoları ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Karaman Bölge Trafik ekipleri de Mersin yönüne gidecek olan araçların geçişine kontrollü olarak sağlıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Karaman'ın Ermenek, Başyayla ve Sarıveliler ilçesinde okullar bugün tatil edilmişti. İl Özel İdaresi yetkililer, şuana kadar merkeze bağlı hiçbir köy yolunun ulaşıma kapanmadığını, ekiplerininse çalışmalarına devam ettiğini bildirdiler.

Karaman Belediyesi ekipleri de kent merkezinde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. - KARAMAN

Sertavul Geçidi, Karaman, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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