Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Karaman Milletvekili Şeker'den Dünya Sağlık Günü mesajı

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü ve Sağlık Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

07.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:50
Karaman Milletvekili Şeker'den Dünya Sağlık Günü mesajı
AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü ve Sağlık Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.
Şeker mesajında, sağlıklı yaşamın her insanın doğumuyla birlikte elde ettiği ve insan olmaktan dolayı kazandığı bir hak olduğunu belirtti.
Hayat kalitesinin artırılmasının sağlık hizmetlerinin kalitesi ve yaygınlığı ile doğrudan ilgili olduğunu vurgulayan Şeker, "Bunun bilinciyle AK Parti iktidarı ile sağlık alanında çok önemli reformlar gerçekleştirilmiş, Sağlıkta Dönüşüm Programı başlatılarak başarıyla uygulanmış, yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilen reformlar ile insanımızın yaşam kalitesi ve sunulan sağlık hizmeti kalitesi önemli ölçüde yükselmiştir." ifadesini kullandı.
Salgın nedeniyle çok zor günler geçirildiğini, bir kez daha sağlığın, sağlıklı olmanın ve toplum sağlığının öneminin anlaşıldığını dile getiren Şeker, şunları kaydetti:
"Her vatandaşımızın hızlı, etkin ve kaliteli bir sağlık hizmetine kolayca ulaşabilesi, her bir vatandaşımızın sağlık hizmetlerinden en verimli şekilde yararlanması için yaptığımız çalışmalara kararlılıkla devam edilecektir. Koronavirüs salgını sebebiyle de devletimiz sonuna kadar vatandaşının yanında olmaya ve maddi manevi gerekeni yapmaya devam edecektir. Yine bu süreçte ülkemizin dört bir yanında insan hayatını her şeyin üzerinde tutarak vatandaşlarımızın sağlığı için kutsal görevlerini büyük bir fedakarlıkla yerine getiren tüm sağlık çalışanlarımıza özverili ve başarılı çalışmaları nedeniyle en kalbi şükranlarımı sunar, çalışmalarında üstün başarılar diler, sağlıklı ve huzurlu yarınlar temennisi ile Dünya Sağlık Günü ve Sağlık Haftası'nı kutlarım."

Kaynak: AA

Etiketler: Dünya Sağlık Günü, Milletvekili, AK Parti, Karaman, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Karaman Milletvekili Şeker'den Dünya Sağlık Günü mesajı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İBB Bilim Kurulu’ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi Haberler
İBB Bilim Kurulu'ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, ağabeyinin ölümüne neden oldu Haberler
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, ağabeyinin ölümüne neden oldu
Üreticiler satılmayan binlerce ıspanağı çaya döktü Haberler
Üreticiler satılmayan binlerce ıspanağı çaya döktü
Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım Haberler
Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken Haberler
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken
ABD’de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya’dan sevindiren bir haber daha! Haberler
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya'dan sevindiren bir haber daha!
Esenyurt’ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı Haberler
Esenyurt'ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:22: Samsun'da karantina altındaki öğrencilerden görevlilere "teşekkür" videosu - Haber 18:20: Bayram ikramiyesini, kampanyaya bağışladı - Haber 18:20: Yeşilyurt'ta hem korona mücadelesi hem de yatırımlar son sürat - Haber 18:20: Borsa günü yükselişle tamamladı - Haber 18:18: TUNCELİ Gülistan ve uzman çavuş aranırken Esma'nın cansız bedeni bulundu - Haber 18:10: İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri - Haber 17:36: Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık - Haber 17:36: Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu - Haber 17:07: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı - Haber 16:44: Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu - Haber 17:39: 242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor - Ekonomi