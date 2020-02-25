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Karaman Milletvekili Şeker'den üç aylar ve Regaip Kandili mesajı

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, üç aylar ve Regaip Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.

25.02.2020 13:00 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:00Karaman Milletvekili Şeker'den üç aylar ve Regaip Kandili mesajı
AK Parti Recep Şeker, üç aylar ve Regaip Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.
Şeker, mesajında mübarek üç aylara ve Regaip Kandiline ulaşmanın sevinç ve mutluluğunun yaşandığını dile getirdi.
Herkesin üç aylarını ve Regaip Kandilini kutladığını belirten Şeker, şunları kaydetti:
"Rahmet ve bereket iklimi mübarek üç aylar, içerisinde Regaip, Miraç, Berat kandilleri ile mübarek Ramazan ayını ve bin aydan daha hayırlı mübarek Kadir gecesini ve Ramazan Bayramını barındırmaktadır. Bu mübarek gün ve geceler yüce Allah'ın rahmetini, lütuf ve keremini kulları üzerine bol bol ihsan ettiği müstesna zaman dilimleridir. Mübarek gün ve geceler birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin en ulvi seviyeye çıktığı zamanlardır. Bu manevi iklimi fırsat bilerek aramızdaki dargınlık ve kırgınlıkları kaldırmalı, elimizi ve gönlümüzü herkese açarak kardeşlik, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine katkı sağlamalıyız. Mübarek üç aylar ve Regaip Kandilinin ülkemizin birlik ve beraberliğine, milletimizin huzur ve mutluluğuna vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz eder, tüm Karamanlı hemşehrilerimizin ve İslam aleminin kandilini tebrik ederim."

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Kaynak: AA

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