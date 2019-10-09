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Karaman mobilya atölyesindeki yangın korkuttu

Mobilya atölyesindeki yangın korkuttuKaraman'da bir mobilya atölyesinde meydana gelen yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

09.10.2019 11:32
Mobilya atölyesindeki yangın korkuttu
Karaman'da bir mobilya atölyesinde meydana gelen yangın kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiye Müdürlüğü binasına 300 metre mesafedeki yangın, erken müdahaleyle büyümeden söndürüldü.
Olay, saat 23.50 sıralarında Hamidiye Mahallesi Orta Anadolu Sanayi Sitesi 737 Sokaktaki Şaban Şen'e ait mobilya atölyesinde meydana geldi. Sokaktan geçen vatandaşlar, mobilya atölyesinden duman çıktığını fark edip itfaiye haber verdi. İtfaiye Müdürlüğü binasına 300 metre uzaklıkta bulunan yangın, erken müdahale sonucu büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekipleri, yangının elektrik kontağında meydana gelen kısa devre sonucu çıktığını belirledi.
Karaman mobilya atölyesindeki yangın korkuttu

İtfaiye, Karaman, Güncel

Kaynak: DHA

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