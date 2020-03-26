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Karaman MÜSİAD'dan iş dünyasına istihdam çağrısı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karaman Şubesi Başkanı ibrahim Taşbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı meydana gelmesi muhtemel istihdam kaybına ilişkin, iş dünyasına istihdam çağrısı yaptı.

26.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:40
Karaman MÜSİAD'dan iş dünyasına istihdam çağrısı
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karaman Şubesi Başkanı ibrahim Taşbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı meydana gelmesi muhtemel istihdam kaybına ilişkin, iş dünyasına istihdam çağrısı yaptı.
Taşbaş, yaptığı yazılı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisinin, ülkemizdeki sosyal, toplumsal ve ekonomik etkilerini en aza indirebilmek adına, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, devlet yetkililerinin ve devlet kurumlarının olağanüstü bir çaba ortaya koyduğunu bilirtti.
MÜSİAD Karaman olarak yapılması gereken gayret ve fayda için üzerlerine düşen ve düşecek her türlü katkıyı verdiklerini, vermeye de devam edeceklerini ifade eden Taşbaş, Şube Başkanı olarak bu süreçte kendi firması adına işçi çıkarmama kararı aldığını vurguladı.
Kısa ve uzun vadede dünya ekonomisine etkileri kaçınılmaz olan ve yeni bir dünya düzeni oluşturması öngörülen bu pandeminin, Türkiye açısından en büyük endişe noktalarından birinin, işletmelerin iş kaybına paralel olarak ortaya çıkması muhtemel istihdam kaybı olduğunun altını çizen Taşbaş, şunları kaydetti:
" Bizler, kurulduğumuz günden bu yana yalnız para kazanmayı değil, ülkemizin menfaatlerini ve ülke insanımızın refahını önceleyen bir yapıyız. Geçmiş İstihdam Seferberliği uygulamalarında olduğu gibi, istihdamı korumak ve böylece milli ekonomimizin en az hasarla bu süreçten çıkması adına, bütün işverenlerimizin elini taşın altına koyacağına olan inancımız tamdır. Bu vesileyle iş dünyamızın önde gelen temsilcilerine istihdam kaybının yaşanmaması adına çağrıda bulunuyoruz."
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Kaynak: AA

Etiketler: Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Recep Tayyip Erdoğan, Karaman, Güncel

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