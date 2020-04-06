Karaman OSB'den 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek

KARAMAN Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Kemal Boynukalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' bağış kampanyasına yardım yapacaklarını açıkladı. Kendi firması adına belirli bir miktarda bağışta bulunduğunu belirten Boynukalın, "350 milyon dolarlık ihracatı bulunan Karaman OSB'de koronavirüs salgını nedeni ile gelen siparişlerin yüzde 60'ı durdu. Koronavirüse karşı tedbirleri alarak bu çarkı döndürmeye devam ediyoruz" dedi.

Boynukalın, Karaman OSB Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası'na, iş insanları olarak destek olma kararı aldıklarını belirtti. Kendi firmasının belirli bir miktar bağış yaptığını, OSB'deki iş insanlarının da bir miktar belirleyerek bağışta bulunacakları söyleyen Ali Kemal Boynukalın şöyle dedi: "Biz de Karaman OSB olarak yapılacak olan ilk yönetim kurulu toplantısında bir miktar belirleyeceğiz. Tüm Türkiye'yi saran koronavirüs salgını nedeni ile ülkemizde virüs ile mücadelede hem ekonomik hem de sosyal yönleriyle devam ediyor. Evde kal sloganı ile virüsün yayılması engellenmeye çalışılırken, bir yandan da salgının ekonomi dünyasına olan etkilerini en aza indirebilmek için çaba gösteriliyor. Bu anlamda verilen destekleri önemsiyoruz. Sanayi ve ekonomi çarkı tökezlerse bunun olumsuz neticesini milletçe hep beraber yaşarız. Personelimizin ve tüketicilerimizin sağlığı her şeyden önce önemlidir. Bizler şehrin sanayicileri olarak kendi firmalarımızı hat safhada koronavirüse karşı tedbirleri alarak bu çarkı döndürmeye devam ediyoruz."

'YURT DIŞI SİPARİŞLERİN YÜZDE 60'I DURDU'

Koronavirüsün Karaman'daki işletmeleri de etkilediğini söyleyen Boykunalın, "Bugün Balkanlar, Gürcistan, Venezuella buna benzer Güney Amarika ülkeleri hepsinde şuan sokağa çıkma yasağı uygulandığı için gelen siparişlerin yüzde 60'ı iptal oldu. Artık bunlar beklenecek inşallah kısa zamanda biterse organize eski hareketliliğine kavuşmuş olur" diye konuştu.

Kaynak: DHA