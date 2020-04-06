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Karaman OSB'den "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Karaman Organize Sanayi Bölgesi(OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Boynukalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, Karaman OSB olarak yapacakları ilk toplantıda belirleyecekleri oranda destek vereceklerini söyledi.

06.04.2020 13:38 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:54
Karaman OSB'den
Karaman Organize Sanayi Bölgesi(OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Boynukalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, Karaman OSB olarak yapacakları ilk toplantıda belirleyecekleri oranda destek vereceklerini söyledi.
OSB Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen basın toplantısının açılışında konuşan Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman olarak ekonomik yeterliliği olan herkesi bu kampanyaya destek olmaya davet etti.
Ülkenin zor durumda kaldığında bu aziz milletin her türlü fedakarlıkta ve yardımda bulunduğunu ifade eden Meral, şunları kaydetti:
"Allah bu tür afetleri bütün insanlık için göstermesin. Karaman olarak bu sürecin en işi şekilde geçirilmesi için gayret gösteriyoruz. Görüyoruz ki vatandaşlarımız alınan tedbirlere hassasiyetle uyuyorlar. Sokağa çıkma ve sosyal mesafenin korunmasında da aynı hassasiyeti bekliyoruz. 100 bin lira da atılacak olan bir mesaj da bu kampanyaya destektir. Bu vesileyle kampanyaya destek veren ve verecek olan herkese teşekkür ediyorum."
Karaman OSB Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Boynukalın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, 7 maaşını bağışladığını hatırlattı.
Bunun arkasından bakanların, milletvekillerinin, iş insanları ve hayırsever vatandaşların bu kampanyaya destek verdiğini belirten Boynukalın, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Biz de Karaman OSB olarak ilk toplantıda bir miktar belirleyeceğiz. Ben kendi firmam adına 100 bin lira bağışlıyorum. Tüm ülkemizi saran koronavirüs nedeniyle ülkemizde mücadele, tıbbi ekonomik ve sosyal yönleriyle devam ediyor. Evde kal çağrısıyla virüsün önlenmesine uğraşılırken bir yandan da salgının ekonomi dünyasına etkilerinin en aza indirilmesi için çaba gösteriliyor. Bu anlamda verilen destekleri önemsiyoruz. Sanayi ve ekonomi tökezlerse bunun olumsuzluğunu milletçe hep beraber yaşarız. Çalışanlarımızın ve tüketicilerimizi sağlığı her şeyden önemlidir. Bizler Karamanlı sanayiciler olarak koronavirüse karşı her türlü önlemleri alarak bu çarkı döndürmeye devam ediyoruz. 3 günde bir cadde ve sokaklarımız ilaçlı suyla yıkanıyor. Çalışma sürelerini ve şartlarını yeniden belirledik."

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Karaman, OSB, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Karaman OSB'den 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Haberler

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