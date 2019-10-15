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Karaman Park'ta çalışmalar hızlandırılacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Karaman Mahalle Muhtarı Mustafa Çalık ve beraberindeki heyeti AKOM'da konuk etti.

15.10.2019 14:26Karaman Park'ta çalışmalar hızlandırılacak
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Karaman Mahalle Muhtarı Mustafa Çalık ve beraberindeki heyeti AKOM'da konuk etti.

Bölgeye ilişkin talep ve istekleri dinleyen, muhtarların ihtiyaçların karşılanmasında çözüm ortakları olduğunu ifade eden Başkan Ekrem Yüce, nazik ziyaretleri dolayısıyla Muhtar Çalık ve mahalle sakinlerine teşekkürlerini iletti. Muhtar Mustafa Çalık ise mahallelerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Karaman Park'a ilişkin talep ve isteklerini dile getirerek, ilgi ve destekleri dolayısıyla Başkan Yüce'ye teşekkür etti.

Karaman Mahalle Muhtarı Mustafa Çalık'ın şahsında mahalle sakinlerinin ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Başkan Ekrem Yüce, "Yeni yerleşim bölgemizin güzide mahallelerinden biri olan Karaman, her geçen gün artan nüfusu, yerel yönetimler ve merkezi hükümetin yatırımlarıyla gelişimini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de mahallemizin yanındayız. Vatandaşlarımızın talep ve isteklerinin çözümü noktasında adımlarımızı atacağız. Biz; şehrimizin, hemşehrilerimizin menfaatine olacak her konuyu görüşüyor, tüm konuları konuşuyoruz. İnşallah birlikteliğimiz sürecek" dedi.

Başkan Ekrem Yüce, "Öte yandan güzel bir haberi de sizlerin vesilesiyle paylaşmak istiyorum: Hemşehrilerimiz müsterih olsun. İnşallah Karaman Park'ta çalışmaları hızlandıracak ve kısa süre içerisinde tamamlayacağız. 19 bin metrekarelik alan üzerinde çocuk oyun alanları, basketbol sahası, şehir mobilyaları, yeşil alanları, yürüyüş ve koşu yollarının yer alacağı Karaman Park ile hem bölgeye hem de şehrimize yeni bir yaşam alanı kazandırmış olacağız. Rabbim birlik beraberliğimizi daim eylesin. İnşallah ilçe belediyemiz, mahalle muhtarımız ve hemşehrilerimizle bir arada olmaya, şehrimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - SAKARYA

Mustafa Çalık, Ekrem Yüce, Sakarya, Karaman, Güncel

Kaynak: İHA

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