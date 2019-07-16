16.07.2019 17:55
Haberler» Güncel» Haber

KARAMAN Polis baskının fark edince uyuşturucuyu tuvalete dökerken yakalandı

Polis baskının fark edince uyuşturucuyu tuvalete dökerken yakalandıKaraman'da polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Polis baskının fark edince uyuşturucuyu tuvalete dökerken yakalandı
Karaman'da polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı. Polisin baskın yaptığını fark eden Ali K., bonzaiyi tuvalete dökerken yakalandı.
Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şebekenin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, Hüseyin K., Ali K., Faruk Ö., Harun Ö. ve Büşra C.'nin uyuşturucu satışı yaptığı belirledi. Ardından da bugün operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Ali K.'nin polisin baskınını görünce, delil bırakmamak için bonzaileri tuvalete dökmek isterken yakalandığı belirtildi. Yapılan aramada 10 gram eroin ve 202 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden sorgusu tamamlanan Hüseyin K., Faruk Ö., Harun Ö. ve Büşra C. adliyeye sevk edildi. Ali K.'nın ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. KARAMAN Polis baskının fark edince uyuşturucuyu tuvalete dökerken yakalandı
Kaynak: DHA
Karaman, Polis, Güncel

Son Dakika Haberleri
04:19   Suudi Arabistan'dan Yeni Zelanda saldırısı kurbanlarının yakınlarına "hac hediyesi"
03:53   Fas'ta Tevhid ve Islah Hareketi'nden "eğitim reformu" tasarısına tepki
03:35   ABD'den Myanmarlı komutanlara ülkeye giriş yasağı
03:34   "PARÇALI AY TUTULMASI" İSTANBUL'DA BÖYLE GÖZLENDİ
03:26   Manisa'da iş yerine tabanca ile ateş edildi
03:24   Trump'tan Türkiye ve F-35 açıklaması
02:58   Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Çin'e Uygur tepkisi