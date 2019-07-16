KARAMAN Polis baskının fark edince uyuşturucuyu tuvalete dökerken yakalandı

Polis
baskının fark edince uyuşturucuyu tuvalete dökerken yakalandı Karaman
'da polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı. Polisin baskın yaptığını fark eden Ali K., bonzaiyi tuvalete dökerken yakalandı.
Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şebekenin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, Hüseyin K., Ali K., Faruk Ö., Harun Ö. ve Büşra C.'nin uyuşturucu satışı yaptığı belirledi. Ardından da bugün operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Ali K.'nin polisin baskınını görünce, delil bırakmamak için bonzaileri tuvalete dökmek isterken yakalandığı belirtildi. Yapılan aramada 10 gram eroin ve 202 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden sorgusu tamamlanan Hüseyin K., Faruk Ö., Harun Ö. ve Büşra C. adliyeye sevk edildi. Ali K.'nın ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.