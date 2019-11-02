Haberler » Güncel » Karaman polise öldüresiye dövüldüğünü söyledi

Karaman polise öldüresiye dövüldüğünü söyledi

Polise öldüresiye dövüldüğünü söylediKaraman'da Murat Kuş (39), yol ortasında kimliği belirsiz kişiler tarafından dövüldü.

02.11.2019 13:47
Polise öldüresiye dövüldüğünü söyledi
Karaman'da Murat Kuş (39), yol ortasında kimliği belirsiz kişiler tarafından dövüldü. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kuş, polise, öldüresiye dövüldüğünü anlattı.
Darp olay, Yeni Mahalle Mara Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Murat Kuş, kimliği belirsiz kişiler ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine saldırganlar, Kuş'u yol ortasında dövüp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kuş, gelen polislere, öldüresiye dövüldüğünü söyledi.
Başından ve vücudunun çeştli yerlerinden yaralanan Murat Kuş, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Karaman polise öldüresiye dövüldüğünü söyledi

Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
18:45 Binali Yıldırım: "Bir adım öne çıkmanın yolu şu anda online ülke olmaktan geçiyor"
18:44 ÜMRANİYE'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
18:43 Şahika Ercümen soğuğa aldırmadan Van Gölü'ne daldı (2)
18:42 DHA YURT BÜLTENİ - 18
18:40 İlk yarı sessiz bitti
18:40 Suriye Milli Ordusu Ayn İsa kırsalında drone helikopter düşürdü
18:39 Beyaz örtüyle kaplanan Palandöken'de kış güzelliği
2.11.2019 18:45:54