KARAMAN Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, 2 araca çarpıp yakalandı

Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, 2 araca çarpıp yakalandıKARAMAN'da, Narko tim ekibinin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle, 2 araca çarpıktan sonra yakalandı.

18.05.2020 22:38 | Son Güncelleme: 18.05.2020 22:39
Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, 2 araca çarpıp yakalandı
KARAMAN'da, Narko tim ekibinin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle, 2 araca çarpıktan sonra yakalandı. Araç içindeki 2'si kadın 4 kişi gözaltına alındı.
Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Narko tim ekipleri takibe aldıkları 06 FE 3020 plakalı otomobili, durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Sürücü kaçmaya çalıştığı sırada 2 araca çarptı. Polisin takibi sırasında kaçan sürücü, Valilik kavşağında önü kesilerek durduruldu. Otomobildeki 2'si kadın 4 kişi yapılan üst aramasının ardından gözaltına alındı. Kadınların hamile oldukları belirlendi. Otomobilde detaylı inceleme yapılmak için çekiciyle Yunus Emre Polis Merkezi otoparkına götürüldü. KARAMAN Polisin ’Dur’ ihtarına uymayan sürücü, 2 araca çarpıp yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Araç, Güncel, Haber

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