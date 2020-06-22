KARAMAN POSTACILAR ŞİDDETİ PROTESTO ETTİ

Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi (2)Karaman'da Birlik Haber-Sen üyeleri, PTT hizmet binası önünde bir araya gelip posta dağıtım sırasında iddiaya göre köpek yüzünden çıkan tartışmada Sezai Ç.

22.06.2020 12:48 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:26
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi (2)
Karaman'da Birlik Haber-Sen üyeleri, PTT hizmet binası önünde bir araya gelip posta dağıtım sırasında iddiaya göre köpek yüzünden çıkan tartışmada Sezai Ç. tarafından kulağı ısırılarak koparılan Onur Kızıl'ın, uğradığı saldırıya tepki gösterdi. Birlik Haber-Sen Karaman Şube Başkanı Mustafa Şentürk, postacıların özellikle pandemi döneminde maske ve 65 yaş üstü vatandaşlara maaş dağıtımı yaptığına dikkat çekerek, "PTT çalışanlarına yönelik yapılan şiddet kesinlikle kabul edilemez. Hafta içi şubede, hafta sonu Merkez Müdürlüğünde görev yapan arkadaşımız Onur Kızıl görevini canla başla kurallara uygun yapmak isterken 20 Haziran Cumartesi günü maalesef darp edilmiştir. Bu içinde bulunduğumuz pandemi döneminde çoğu memurumuz dönüşümlü çalışırken, postacılarımız daha yoğun bir şekilde yaz kış demeden kapı kapı dolaşarak hiç yüksünmeden gözlediğimiz haberleri ayağımıza kadar getiren cefalı bir mesleğin neferlerdir. Bu tutum böyle devam ettikçe, bu olay ilk olmadığı gibi son da olmayacaktır. Biz Birlik Haber-Sen olarak arkadaşımızın uğradığı insanlık dışı saldırıya sessiz kalmayıp, bu gidişata artık bir dur diyoruz. Bu yaşanan olayın yasal takipçisi olacağımızı belirtmek istiyoruz. Bu süreçte her türlü platformda arkadaşımızın yanında olacağız ve hakkını arayacağız" diye konuştu. KARAMAN POSTACILAR ŞİDDETİ PROTESTO ETTİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Karaman, kavga, Posta, PTT, Güncel, Haber

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