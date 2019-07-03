03.07.2019 12:13
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Karaman Sağlık Müdürü Kurşun'dan ADSM ziyareti

Karaman Sağlık Müdürü Kurşun

Karaman İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun, Karaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni (ADSM) ziyaret etti.

Karaman İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun, Karaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni (ADSM) ziyaret etti.

Kurşun, burada yaptığı açıklamada, hasta memnuniyetini yerinde görmek için sağlık kuruluşlarına ziyaretlerini sürdürdüğünü belirtti.

Diş ve diş eti hastalıklarının önlenebilir, kontrol edilebilir ve davranışla iyileştirilebilir hastalıklar gurubuna girdiğini ifade eden Kurşun, şunları kaydetti:

"Alınacak koruyucu tedbirlerle hastalık oluşmadan önlenebilmektedir. Bu tedbirler sayesinde diş hastalıklarının tedavisi için yaptığımız harcamalar çok ciddi oranlarda düşerek 12 kat azalacağı yapılan araştırmalarla belirlenmiştir. Koruyucu tedavi, hastalık kişide başlamadan önce hastalığın önlenmesidir. Diş fırçalama, diş ipi kullanımı, düzenli olarak diş hekimine gitme alışkanlıklarının kazandırılması gerekmektedir."
Kaynak: AA
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