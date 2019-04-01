Karaman Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart yerel seçim sonuçlarında. Bugün yerel seçim için sandığa giden vatandaşlar, Karaman Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi AK Parti'den yana olmuştu. Peki, Karaman seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Karaman'da kim önde? Karaman seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar

KARAMAN 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Karaman Belediye Başkanlığı için; AK Parti'den Mahmut Sami Şahin, İYİ Parti adına Zühtü Bahadır, SP adına Şaban Şahin, CHP'den Emin Ege, MHP'den Savaş Kalaycı yarışacak. Toplam 8 aday, Karaman Belediye Başkanlığı yarışında. Karaman'dan sandıklar açılmaya başladı. Karaman'daki toplam 341 sandık açıldı ve Anadolu Ajansından alınan kesin olmayan verilere göre:

Savaş Kalaycı - MHP - 35.811 OY - %39,52

Mahmut Sami Şahin - AK Parti - 34.871 OY - %38,49

Emin Ege - CHP - 14.645 OY - %16,16

Zühtü Bahadır Bayraç - İyi Parti - 2.928 OY - %3,23 oy oranlarıyla MHP adayı Savaş Kalaycı sandıktan birinci çıktı.

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KARAMAN 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Karaman'da seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

2014'de yerel seçim sonuçlarına göre; Karaman Belediye Başkanlığı'nı kazanan AK Parti'den Ertuğrul Çalışkan % 52,34 oy oranı ile olmuştu. MHP'den Ali Pınarbaşı ise % 26,56 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. CHP'den Merih Ünver% 14,47 oy oranı ile 3. sırada, SP adayı Şaban Şahin% 5,58 oy oranı ile 4. Sırada yer aldı.

KARAMAN İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Karaman belediyesine bağlı tüm ilçelerin 31 Mart yerel seçimlerdeki sondakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Karaman Seçim Sonuçları sayfamızı ziyaret edin.