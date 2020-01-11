Haberler » Güncel » Karaman soğuktan kurtardıkları kedi, sınıfın maskotu oldu - Haber

Karaman soğuktan kurtardıkları kedi, sınıfın maskotu oldu

Soğuktan kurtardıkları kedi, sınıfın maskotu olduKARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, öğrencilerin üşürken bulup, sınıflarına aldıkları ve 'Karton' adını verdikleri kedi, okulun maskotu haline geldi.

11.01.2020 12:33 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:33Karaman soğuktan kurtardıkları kedi, sınıfın maskotu oldu
Soğuktan kurtardıkları kedi, sınıfın maskotu oldu
KARAMAN'ın ilçesinde, öğrencilerin üşürken bulup, sınıflarına aldıkları ve 'Karton' adını verdikleri kedi, okulun maskotu haline geldi. Ders sırasında sıraların üzerinde yatan kediye öğrenciler, okul bahçesinde yuva yapacak.
Ermenek'te bulunan Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu 6/B sınıfı öğrencileri, okul bahçesinde soğuktan üşüyen kedi buldu. Çocuklar, kediyi sınıflarına almak istedi. Türkçe öğretmeni Nuri Gürdal da öğrencilerinin isteğini geri çevirmedi. Sınıfa getirilen kediye 'Karton' adı verildi. Ders sırasında öğretmen masası ya da sıraların üzerinde yatan kedi, okulun maskotu haline geldi. Karton'a okul bahçesinde bir yuva yapmaya karar veren öğrencilerinin bu davranışından çok mutlu olduğunu söyleyen öğretmen Nuri Gürdal, 'Çocuklar bana gelip bahçede buldukları kediyi içeri almak istediklerin söyledi. Ben de memnuniyetle kabul ettim. Çocukların bu davranışı çok mutlu etti beni. İnşallah hayvan sevgisini tüm öğrencilerimize aşılamak istiyoruz. Karton adını verdiğimiz kediye okul bahçesinde de bir yuva yapmaya karar verdik' dedi.

Ermenek, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:05  Boks makinesinden esinlendi, sokak hayvanları için mamamatik yaptı - Haber
13:04  Başakşehir'de sanayi sitesinde patlama: 1 ölü, 2 yaralı - Haber
13:03  İzmir Pazarcılar Derneği, Konak'ta kaldırılan mahalle pazarı için eylem düzenledi - Haber
13:02  İnternetten satış bahanesiyle dolandırıcılık yapan çift yakalandı - ESKİŞEHİR - Haber
12:58  Türk Kızılay'ı 2019 yılını dolu dolu geçirdi - Haber
11:06  Kilyos açıklarındaki çarpışmada kaybolan 3 balıkçıdan birinin cansız bedeni sudan çıkarıldı - Haber
08:53  Darbeci yarbay Murat Bolat, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kaçırma planını anlattı - Haber
21:41  Taksici, kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Haber
21:19  Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Haber
19:17  AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Haber
11.01.2020 13:07:24