KARAMAN Sulama kanalına düşen iki kardeş hayatını kaybetti

Sulama kanalına düşen iki kardeş hayatını kaybettiKARAMAN'ın Ayrancı ilçesinde sulama kanalının yanında oynayan Mahmut Atmaca (8) ile ağabeyi Enes (11) sulama kanalına düştü.

24.06.2020 21:44 | Son Güncelleme: 24.06.2020 23:16
Sulama kanalına düşen iki kardeş hayatını kaybetti
KARAMAN'ın Ayrancı ilçesinde sulama kanalının yanında oynayan Mahmut Atmaca (8) ile ağabeyi Enes (11) sulama kanalına düştü. Akıntıyla birlikte gözden kaybolan çocuklardan Mahmut Atmaca'nın cansız bedeni 2 kilometre, ağabeyi Enes Atmaca'nın cesedi ise 20 kilometre uzaklıkta AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bulundu. Olay, saat 17.30 sıralarında Ayrancı ilçesi, Saray köy de meydana geldi. Sulama kanalının yanında oyun oynayan Mahmut ve Enes Atmaca kardeşler, bir anda suya düştü. Bir süre suyun üzerinde kalan İii kardeş, ardından akıntıyla birlikte gözden kayboldu. Birlikte oynadıkları arkadaşları Mert Lokman (10), iki kardeşin suya düştüğünü görünce yakınlarına bilgi verdi. Kardeşlerden Mahmut Atmaca'nın cansız bedeni yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta tarım işçileri tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve jandarma ekipleri Enes Atmaca'yı arama çalışması başlattı. Enes Atmaca'nın cesedi ise 20 kilometre uzaklıkta bulundu.
Suda boğularak hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesi otopsi için Ayranca Devlet Hastanesi morguna götürüldü. KARAMAN Sulama kanalına düşen iki kardeş hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Ayrancı, AFAD, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Derede kaybolan Ayberk’in cansız bedenine ulaşıldı! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi Haber
Derede kaybolan Ayberk'in cansız bedenine ulaşıldı! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
Alişan, ölümden döndükleri kazada oğlunu bakıcılarının kurtardığını söyledi Haber
Alişan, ölümden döndükleri kazada oğlunu bakıcılarının kurtardığını söyledi
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim Haber
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Fatih Portakal’dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız Haber
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi Haber
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
Sivas’ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak Haber
Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler Haber
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen ’Yeni bir kısıtlama gelecek mi?’ sorusu yanıt buldu Haber
Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu
Haberler››Güncel››KARAMAN Sulama kanalına düşen iki kardeş hayatını kaybetti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:28: İngiltere'de korona virüse karşı yeni aşı denemesi başladı - Haber 23:16: ABD, DEAŞ'ın yeni liderinin başına koyduğu ödülü ikiye katladı - Haber 23:07: Guatemala Ulusal Laboratuvarda çalışan 240 kişi Kovid-19'a yakalandı - Haber 22:57: Yemen, Fas ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Haber 22:57: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Sudan Başbakanı Hamduk ile görüştü - Haber 22:39: Meclis'te koronavirüs alarmı! Pandemi timi kurulacak, lokantalar kapatılacak - Haber 22:27: Fransız dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük övgü: Libya'da dürüst oynayan tek kişi - Haber 21:46: Derede kaybolan Ayberk'in cansız bedenine ulaşıldı! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi - Haberler 20:50: Alişan, ölümden döndükleri kazada oğlunu bakıcılarının kurtardığını söyledi - Magazin 08:27: Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı - Spor