25.06.2019 14:37
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KARAMAN SURİYELİ TARIM İŞÇİLERİ KAVGA ETTİ 2 KARDEŞ YARALI

KARAMAN'da, Suriyeli tarım işçileri arasında çıkan demir çubukların kullanıldığı kavgada 2 kardeş yaralandı.

KARAMAN'da, Suriyeli tarım işçileri arasında çıkan demir çubukların kullanıldığı kavgada 2 kardeş yaralandı. Birinin durumu ağır olan kardeşler, hastanede tedaviye alındı. Olay, saat 09.00 sıralarında Karaman merkeze bağlı Ekinözü köyünde meydana geldi. Tarlalarda yevmiyeli olarak çalışan Suriyeliler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken Muhammet Ercaz ve kardeşi Ahmet Ercaz, diğer işçiler tarafından demir çubuklarla dövüldü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ercaz kardeşler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Yaralılardan Muhammet Ercaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma kavgaya karışanları tespit etmek için çalışma başlattı.KARAMAN SURİYELİ TARIM İŞÇİLERİ KAVGA ETTİ 2 KARDEŞ YARALI
Kaynak: DHA
İşçi , Karaman , Güncel

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