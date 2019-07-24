KARAMAN SÜT TANKERİ DEVRİLDİ 1 YARALI

KARAMAN'da kontrolden çıkan tankerin devrilmesi sonucu sürücü Abdullah Özbey, yaralandı. Tankerdeki süt etrafa yayıldı.Kaza, bugün saat 15.40 sıralarında Karaman- Konya karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Abdullah Özbey yönetimindeki 42 GP 368 plakalı süt yüklü tanker, kavşakta kontrolden çıkıp refüje devrildi. Kazada yaralanan sürücü Özbey, araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtulan Özbey, ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Özbey'in hayatı tehlikesinin devam ettiği belirtti. Yaklaşık 25 tonluk tankerin parçalara ayrılması üzerine süt de etrafa yayıldı.