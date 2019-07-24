Haberler» Güncel» Haber

KARAMAN SÜT TANKERİ DEVRİLDİ 1 YARALI

KARAMAN'da kontrolden çıkan tankerin devrilmesi sonucu sürücü Abdullah Özbey, yaralandı.

24.07.2019 17:36
KARAMAN SÜT TANKERİ DEVRİLDİ 1 YARALI
KARAMAN'da kontrolden çıkan tankerin devrilmesi sonucu sürücü Abdullah Özbey, yaralandı. Tankerdeki süt etrafa yayıldı.
Kaza, bugün saat 15.40 sıralarında Karaman- Konya karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Abdullah Özbey yönetimindeki 42 GP 368 plakalı süt yüklü tanker, kavşakta kontrolden çıkıp refüje devrildi. Kazada yaralanan sürücü Özbey, araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtulan Özbey, ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Özbey'in hayatı tehlikesinin devam ettiği belirtti. Yaklaşık 25 tonluk tankerin parçalara ayrılması üzerine süt de etrafa yayıldı. KARAMAN SÜT TANKERİ DEVRİLDİ 1 YARALI

Abdullah Özbey, Karaman, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Haberleri
19:39   İdlib'e hava saldırılarında ölü sayısı 17'ye yükseldi
19:38   Düzce'de sahte içki operasyonu
19:37   Meteorolojiden yağış uyarısı
19:35   Vali Gül, LGS'de ilk bine giren öğrencilerle buluştu
19:33   Karabük'te 'Drone' ile kırmızı ışık denetimi
19:30   Boris Johnson hükümeti kurma görevini aldı
19:30   Theresa May'dan veda