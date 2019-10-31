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Karaman tartıştığı oğlunu bıçakladı

Tartıştığı oğlunu bıçakladıKARAMAN'da alkollü olduğu öne sürülen Mustafa T. (53) tartıştığı oğlu Behçet T.'yi (23) göğsünden bıçakladı.

31.10.2019 22:00
Tartıştığı oğlunu bıçakladı
KARAMAN'da alkollü olduğu öne sürülen Mustafa T. (53) tartıştığı oğlu Behçet T.'yi (23) göğsünden bıçakladı. Ambulansta duran kalbi kaldırıldığı hastanede yeniden çalıştırılan Behçet T., ameliyata alındı. Baba Mustafa T. de gözaltına alındı.
Olay, saat 20.40 sıralarında Çeltek Mahallesi 495 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre alkollü olarak eve gelen Mustafa T., belirlenemeyen nedenle oğlu Behçet T. ile tartıştı. Tartırşmanın büyümesi üzerine Mustafa T., oğlu Behçet T.'ye bıçakla saldırdı. Göğsünden yaralanan Behçet T. kanlar içinde yere yığıldı. Behçet T. ihbar üzerin çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda kalbi durdu. Hastanede yaklaşık 15 dakika süren müdahalenin ardından duran kalbi yeniden çalıştırılan Behçet T., ameliyata alındı. Gözaltına alınan Mustafa T. de aynı hastaneye sağlık kontrolü için getirildi. Ayakta durmakta zorlandığı gözlenen baba Mustafa T., gazetecilerin 'Oğlunuza neden saldırdınız?' şeklindeki sorusu üzerine "Ne oldu. Bir şey mi var?" dedi. Mustafa T., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Karaman tartıştığı oğlunu bıçakladı

Karaman, Güncel

Kaynak: DHA


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