Karaman ucuz kurdan dolar temin etme yalanıyla dolandırıcılığa 1 tutuklama

Ucuz kurdan dolar temin etme yalanıyla dolandırıcılığa 1 tutuklama Karaman 'da, yurt dışından, ucuz kur üzerinden dolar getirme yalanıyla 2 kişiyi yaklaşık 30 bin lira dolandırdığı iddia edilen A.Y. (54) ile oğulları M.Y. (29) ve K.Y. (27) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, babası ile kardeşi ise adli kontrolle serbest kaldı.Kentte 2 kişi, polis merkezine giderek, A.Y. ve 2 oğlunun, yurt dışından ucuz kur üzerinden dolar getirteceklerini söyleyip, kendilerini dolandırdığını öne sürdü. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, A.Y. ve oğulları M.Y. ile K.Y.'nin, kendilerine ait olduğunu öne sürdükleri şirketlerin faturaları, sahte tapu ve senetler ile mağdurları kandırıp, yaklaşık 30 bin lira topladığını belirledi. Mağdurların sadece 2 kişi olmadığı ve sayılarının artabileceği ihtimali üzerinde duran polis, baba ve 2 oğlunu gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise sahte tapu, senet, fatura ve kimlikler ele geçirildi. Baba ve oğulları, sorgularının ardından 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan bugün adliyeye sevk edildi. M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, babası A.Y. ve kardeşi K.Y., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.