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Karaman'da vahşet! Alkol aldığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü

Karaman'da, bir kişi otomobilde alkol alırken tartıştığı arkadaşı Hasan Topuzoğlu'nu boğazını keserek öldürdü. Şüpheli ve otomobilin sürücüsü bu vaziyette şehir merkezinde araçla dolaşmaya devam ederken, gece bekçileri ve polis ekiplerince gözaltına alındı.

21.11.2019 00:24 | Son Güncelleme: 21.11.2019 00:58

'da bir kişi, otomobilde birlikte alkol aldığı arkadaşının boğazını keserek öldürdü. Olay, akşam saat 21.30 sıralarında Rauf Denktaş Mahallesi Kazım Karabekir Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Topuzoğlu (24), arkadaşları M.N.M. (23) ve S.A (23) ile birlikte 42 N 2242 plakalı otomobile binerek alkol almaya başladı.

BIÇAKLA BOĞAZINI KESTİ

Bir süre sonra araç içerisinde M.N.M ile Hasan Topuzoğlu, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın araç içerisinde kavgaya dönüşmesi üzerine M.N.M, arkadaşı Hasan Topuzoğlu'nun bıçakla boğazını kesti. Bu vaziyette şehir merkezinde araçla dolaşmaya devam eden şahıslar, gece bekçileri ve polis ekibinin dur ihtarı üzerine kaçmaya başladı.

KAÇMAYA ÇALIŞTI

Araç sürücüsü S.A., aracı bırakarak kaçması üzerine direksiyona geçen M.N.M, araçla birlikte Rauf Denktaş Mahallesi Kazım Karabekir Paşa Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerinin önüne geldi. Takipte olan polis ekipleri burada şahsı hemen gözaltına aldı.

BOĞAZI KESİLEN KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ANLAŞILDI

Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Hasan Topuzoğlu'nun öldüğünü tespit etti. Olay nedeniyle cadde güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatıldı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hasan Topuzoğlu'nun cesedi Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan M.N.M. ve S.A. ise Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Boğazı kesilerek öldürülen Hasan Topuzoğlu
Karaman'da vahşet! Alkol aldığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü

Karaman, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (18)
EGEMEN:Şişe durduğu gibi durmamış... yazık
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NEMELAZIM:Bekçiler olmasa bir çok suç faili firar olacak. İyiki bekçiler var.
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BASAN İMAM:Bu zimbirtiyi nereniz ile iciyorsunuz.. be cahiler.. neyse ... zarari faydasindan kat kat cok....!!!!
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CO HART:Karamandan insan cikmaz adamı hic iyi değildir
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2 1
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ABDULLAH:Cezalara indirim geldi. Yirmi yıl yiyen . on yıl yatacak. Cezaevleri de boşalınca ! Ey millet . kollayın artık kendinizi. Nasıl kollayabilecekseniz ! Ben ormana kaçıyorum. Orası daha emin.
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AHA DA BU OLUR:ÜZÜLDÜM MÜ TABİ Kİ HAYIR !!! ALKOLU İÇİNCE BUNLAR NORMAL . BEYNİNİZE KAZIYIN AKILLILAR!!!
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21 31
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BARLAS:Senin gibi ayran içip insanlığımı kaybedeceğime alkol içerim, ölene üzülür ve arkasından kötü söz söylemem daha iyi.
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1 5
FESAT FİTNE İFTİRA YALAN.:Koylu
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0 0
BABO:Karamanin koyunu sonra cikar oyunu
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YÜKSEL ERZİNCAN:Alkol bütün kötülüklerin anasıdır.
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