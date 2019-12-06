Haberler » Güncel » Karaman Valisi Fahri Meral AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Karaman Valisi Fahri Meral AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Karaman Valisi Fahri Meral, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

06.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:26Karaman Valisi Fahri Meral AA'nın
Valisi Fahri Meral, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Vali Meral, , yaşam ve kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Vali Meral, haber kategorisinde Muhammed Said tarafından çekilen " 'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız tarafından çekilen "Beyaz yürüyüş", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın çektiği "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflara oy verdi.

AA'nın oylamaya sunduğu fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu ifade eden Meral, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansımızın her yıl geleneksel olarak yaptığı fotoğraf yarışmasında biz de oyumuzu kullandık. Haber, yaşam ve spor olmak üzere 3 kategoride fotoğrafları değerlendirdik. Özellikle eser sahiplerine, Anadolu Ajansı çalışanlarına teşekkür ediyoruz. İnşallah başarılı bir organizasyon gerçekleşir. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

Hüseyin Yıldız, Muhammed Said, Karaman, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:34 BAKAN GÜL: NİCE CANLARIN VEBALİNDEN SADECE CANİLERİ ADALETE TESLİM EDİP CEZALANDIRMAKLA KURTULAMAYIZ - Haber
12:34 Ailesi ve arkadaşları ceren'i mezarında ziyaret etti-2 - Haber
12:34 Veterinere tecavüz edip, yakarak öldüren zanlılar firar teşebbüsünde öldürüldü - Haber
12:30 Kar nedeniyle ulaşılamayan hastanın yardımına karla mücadele ekipleri yetişti - Haber
12:29 Vali Bektaş, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilerle buluştu - Haber
11:55 Kız öğrencilerinin pantolon boyunu ölçtüğü iddia edilen okul müdürü açığa alındı - Haber
11:26 Teröristlerin araziye tuzakladığı mayın infilak etti: 4 asker yaralı - Haber
11:25 Kamuoyu araştırması: Suriyeli mülteciler Türkiye'de mutlu, memleketine dönmek istemiyor - Haber
11:16 Gürbulak Sınır Kapısı'nda 18 ton siyanür ele geçirildi - Haber
11:12 Bakan Soylu, "Ayıp ya" deyip 112'yi asılsız arayanların sayısını açıkladı - Haber
6.12.2019 12:36:28