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Karaman Valisi Fahri Meral'dan köy ziyareti

Karaman Valisi Fahri Meral, merkeze bağlı Pınarbaşı köyünü ziyaret etti.

11.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:06Karaman Valisi Fahri Meral'dan köy ziyareti
Valisi Fahri Meral, merkeze bağlı Pınarbaşı köyünü ziyaret etti.

Vali Meral, köy muhtarı Hanifi Kaplan'dan köyün mevcut genel durumu ve sorunları hakkında bilgi aldı.

Meral, kış şartlarının yaşandığı ilde köy yollarının açık kalmasının, eğitim-öğretimin sağlıklı ve sorunsuz şekilde sürdürülebilmesinin yanında vatandaşların, günlük yaşamlarını rahat ve güvenli bir şekilde sürdürebilmelerini önemsediklerini belirtti.
Fahri Meral, yaşanabilecek diğer olumsuzluklara karşı il özel idaresinin araç ve ekipmanlarının hazır bulundurulduğunu kaydetti.

Ziyarete İl Özel İdare Genel Sekreteri Evren Çakır, İl Genel Meclis Başkanı Adem Kapar, İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Celalettin Büyükboyacı da katıldı.

Karaman, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

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