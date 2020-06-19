Karaman Valisi Işık, göreve başladı

Karaman Valisi Işık, göreve başladıİÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yayımlanan Valiler Kararnamesiyle bakanlığın Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan, Karaman Valiliği'ne atanan Mehmet Alparslan Işık göreve başladı.

19.06.2020 18:59 | Son Güncelleme: 19.06.2020 19:34
Karaman Valisi Işık, göreve başladı
İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yayımlanan Valiler Kararnamesiyle bakanlığın Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan, Karaman Valiliği'ne atanan Mehmet Alparslan Işık göreve başladı. İçişleri Bakanlığı'nın 10 Haziran'da yayımladığı kararname ile 41 ilin valisi değişti. Karaman Valiliği'ne ise İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Arparslan Işık atandı. Bugün kente gelen Vali Işık, valilik binası önünde tören mangası ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Vali Işık, "Türk dilinin merkezi, Atatürk'ün ata diyarı, Hz. Mevlana'nın annesinin, kardeşlerinin ve yakınlarının bağrına girdiği bu kutsal topraklarda görev yapmanın heyecanı içindeyim. Allah'tan beni mahcup etmemesini, utandırmamasını niyaz ediyorum. Ben 2006 ve 2012 yıllarında teftiş nedeni ile Karaman'da bulundum. Dolayısıyla Karaman'ın sosyal ve ekonomik yapısını yakından biliyorum. Bu aradaki 6 yıllık süre içerisinde de gelişimlerinide çok iyi izledim. Karaman'ın artı yönlerini bildiğimden dolayı eksi yönlerimizide tamamlayarak inşallah Karaman'a çok faydalı görevler yapacağız." dedi. Karaman Valisi Işık, göreve başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Karaman Valiliği, Halil Işık, Mülkiye, Karaman, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye’de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni vaka tespit edildi. Haber
Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni vaka tespit edildi.
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros’tan Türkiye’ye bir küstah tehdit daha Haber
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı Haber
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak Haber
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL’lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Haber
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok’tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı Haber
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Müge Anlı’da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü Haber
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Haber
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Haberler››Güncel››Karaman Valisi Işık, göreve başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:55: İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 561'e yükseldi - Haber 19:53: Kahramanmaraş'ta "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü yakalandı - Haber 19:53: Beypazarı'nda ağır tonajlı araçlar için otopark alanı hazırlanacak - Haber 19:51: Son dakika haberi | Amasya'da aralıksız olarak 30 dakika süren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Haber 19:49: Karakoçan'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı - Haber 19:46: Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi - Haber 19:43: Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni vaka tespit edildi - Haber 15:29: Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti - Magazin 13:08: Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor - Ekonomi 12:57: Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı - Haberler