Haberler » Güncel » Karaman Valisi Meral'den ziyaretler - Haber

Karaman Valisi Meral'den ziyaretler

Karaman Valisi Fahri Meral, merkeze bağlı Ekinözü köyünü ile Akçaşehir beldesini ziyaret etti.

20.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:40Karaman Valisi Meral'den ziyaretler
Valisi Fahri Meral, merkeze bağlı köyünü ile beldesini ziyaret etti.

Ekinözü köyünü ziyaretinde köy konağında vatandaşlarla bir araya gelen Meral taleplerini dinledi.
Meral, köy muhtarı Asım Arpınar'dan köyün genel durumu ve mevcut sorunları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Akçaşehir beldesini ziyaret eden Meral, burada da Belediye Başkanı Hikmet Yirşen'den beldenin sorunları hakkında bilgi alarak, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Ziyaretlere AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan ve daire müdürleri de katıldı.

Akçaşehir, Ekinözü, Karaman, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:20  Kristal çocuk ya da indigo çocuk nedir? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
20.02.2020 17:48:31