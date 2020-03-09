Karaman Valisi Meral'den ziyaretler
Karaman Valisi Fahri Meral, İl Müftülüğü tarafından Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen öğrencilere yönelik düzenlenen programa katıldı.
09.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:04
Karaman Valisi Fahri Meral, İl Müftülüğü tarafından Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen öğrencilere yönelik düzenlenen programa katıldı.
Vali Meral, Zeyve Sultan Kur'an Kursunda düzenlenen programda, öğrencilerin gelişim süreçlerine katkıda bulunan, değerler eğitimi, ahlak eğitimi ve Kur'an eğitimi konusunda öğrencilere emek sarf eden kurs öğretmenlerine emeklerinden dolayı teşekkür etti.
İl Müftüsü Muhammed Lutfi Ketenci ise çocukların eğitiminde emeği geçen öğretmenlere ve il müftülüğü tarafından yapılan hayırlı hizmetlerde her zaman destek olan Vali Meral'e teşekkür etti.
Yapılan konuşmaların ardından Vali Meral, öğrencilerle beraber pasta kesti.
Programa, Müftü Yardımcısı Zübeyde Okuyucu, kurs personeli, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.
Vali Meral, Zeyve Sultan Kur'an Kursunda düzenlenen programda, öğrencilerin gelişim süreçlerine katkıda bulunan, değerler eğitimi, ahlak eğitimi ve Kur'an eğitimi konusunda öğrencilere emek sarf eden kurs öğretmenlerine emeklerinden dolayı teşekkür etti.
İl Müftüsü Muhammed Lutfi Ketenci ise çocukların eğitiminde emeği geçen öğretmenlere ve il müftülüğü tarafından yapılan hayırlı hizmetlerde her zaman destek olan Vali Meral'e teşekkür etti.
Yapılan konuşmaların ardından Vali Meral, öğrencilerle beraber pasta kesti.
Programa, Müftü Yardımcısı Zübeyde Okuyucu, kurs personeli, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA
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