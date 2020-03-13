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Karaman Valisi Meral'e sporculardan ziyaret

Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman Anadolu Lisesinin başarılı Kız Badminton takımını makamında kabul etti.

13.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:02
Karaman Valisi Meral'e sporculardan ziyaret
Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman Anadolu Lisesinin başarılı Kız Badminton takımını makamında kabul etti.

Ziyarette, 27 Şubat - 1 Mart 2020 tarihleri arasında Düzce ilinde yapılan Okul Sporları Gençler Badminton Türkiye Şampiyonasında mücadele eden ve Türkiye dördüncüsü olan takımla ilgili Okul Müdürü Memiş Arıcılık, Meral'e bilgiler verdi.

Meral, yaptığı konuşmada, Karaman'ı başarıyla temsil eden sporcuları tebrik ederek, ulusal bir müsabakada şehrin başarıyla temsil edilmesinin gurur verici olduğunu aktardı.

Sporcuları tebrik eden Meral, "Bu başarılarınız, diğer arkadaşlarınıza örnek olacak ve kendi hayatınızda da daha büyük hedeflere yönelmenizi sağlayacaktır. Bu başarıda emeği geçen idareci ve öğretmen arkadaşlarımıza ve sizlere teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler : Karaman, Güncel

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