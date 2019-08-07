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Karaman Valisi Meral'e ziyaretler

Karaman Belediyespor Kulübü yönetimi, Karaman Valisi Fahri Meral'i ziyaret etti.

07.08.2019 14:01 Karaman Valisi Meral'e ziyaretler
Karaman Belediyespor Kulübü yönetimi, Karaman Valisi Fahri Meral'i ziyaret etti.

Vali Meral, yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Karaman'ın tarihi ve kültürel özelliklerinin yanı sıra sportif anlamda elde edeceği sonuçların ilin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını dile getiren Meral, takımın bir üst lige çıkma yolunda vereceği mücadelede başarılar diledi.

Meral, lig mücadelesinin sporcu ruhuna yakışır, centilmenlik ve sportmenlik içerisinde geçecek bir yarış olması dileklerinde bulundu.

Karaman Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı Uysal, Bölgesel Amatör Liginde (BAL) Karaman'ı temsil eden ve üçüncü lige çıkma mücadelesi verecek olan takım hakkında Meral'e bilgi verdi.

Karaman, Güncel

Kaynak: AA

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