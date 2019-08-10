Karaman Valisi Meral, kurban pazarını gezdi

Karaman
Valisi Fahri Meral, kurban pazarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Kırbağ Mahallesi Yeni Şehir Stadyumu karşısında kurulan pazarda Meral, alım satım yapan vatandaşlar ve besicilerle sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.
Meral, hem satış yapan hem de kurban almak için pazarda bulunan vatandaşlara hayırlı alışverişler temennisinde bulundu.
Vali Meral'e İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Müftü Vekili Sırrı Fuat Ateş, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Abdullah Kaya, Belediye Başkan Yardımcıları Kazım Gücüyener ve Mahmut Güventürk de eşlik etti.