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Karaman Valisi Meral, öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu

Karaman Valisi Fahri Meral, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden getirilen vatandaşların misafir edildiği Mümine Hatun Kız Öğrenci Yurdunda incelemelerde bulundu.

02.04.2020 11:38 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:38
Karaman Valisi Meral, öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu
Karaman Valisi Fahri Meral, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden getirilen vatandaşların misafir edildiği Mümine Hatun Kız Öğrenci Yurdunda incelemelerde bulundu.
Karaman'da 14 gün süreyle misafir edilecek olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden getirilen vatandaşların kaldığı Mümine Hatun Kız öğrenci yurdunda koronavirüs tehdidine karşı kurumda alınan önlemleri yerinde inceleyen Vali Meral, ziyareti sırasında yürütülen çalışmalar hakkında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek'ten bilgi aldı.

Meral, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak amacıyla sağlık personelleri tarafından sağlık muayeneleri yapılan vatandaşların koronavirüs tehdidine karşı tedbir amaçlı olarak 14 gün kız öğrenci yurdunda misafir edileceğini belirtti.

Bu süre zarfında vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gereken tedbirleri aldıklarını ve her türlü ihtiyaçlarının da karşılandığını belirten Meral, alınan tedbirlere mutlaka uyulmasını ve sosyal mesafe kuralına riayetin son derece önemli olduğunu aktardı..

Meral'e ziyaret ve incelemelerinde İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşunda eşlik etti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Karaman, Güncel
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