Karaman Valisi: Ramazan öncesi 120 olan vaka sayısı 500'e ulaştı

Karaman Valisi: Ramazan öncesi 120 olan vaka sayısı 500'e ulaştıKARAMAN Valisi Mehmet Alpaslan Işık, "Bayramdan önce 120 olan vaka sayısı bayramdan sonra 500'e ulaşmış, yine vefat eden hasta sayımız ise 16 olmuştur.

26.06.2020 20:48 | Son Güncelleme: 26.06.2020 21:39
Karaman Valisi: Ramazan öncesi 120 olan vaka sayısı 500'e ulaştı
KARAMAN Valisi Mehmet Alpaslan Işık, "Bayramdan önce 120 olan vaka sayısı bayramdan sonra 500'e ulaşmış, yine vefat eden hasta sayımız ise 16 olmuştur. Bir anlamda sağlık personelimizin özverili çalışması, üstün gayreti boşa çıkmış, çekilen bu sıkıntıya rağmen hastalığın yayılma hızı önlememiştir. "dedi. Karaman'da İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğün 'Pandemi Farkındalık Yürüyüşü' düzenlendi. Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık'ın da katıldığı yürüyüş, Atatürk parkından başlayıp, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşe sağlık görevlisi, polis, jandarma ve AFAD ekipleri de eşlik etti. VALİ: 16 KİŞİ VEFAT ETTİ Vali Mehmet Alpaslan Işık, Karaman'da koronavirüs nedeniyle 16 kişinin vefat ettiğini belirtti. Vaka sayısının da Ramazan Bayramı sonrası arttığını dikkat çeken Vali Işık, şunları söyledi:
"'Bayramdan önce 120 olan vaka sayısı bayramdan sonra 500'e ulaşmış, yine vefat eden hasta sayımız ise 16 olmuştur. Bir anlamda sağlık personelimizin özverili çalışması, üstün gayreti boşa çıkmış, çekilen bu sıkıntıya rağmen hastalığın yayılma hızı önlememiştir. "
'REHAVETE KAPILDIK'
Vaka sayının artmasının nedeninin vatandaşların rehavete kapılması olduğunu belirten Vali Işık, "Şimdi geriye dönüp acaba nerde hata yaptık deyip özeleştiri yapmamızın tam zamanı. Hatamız şu; rehavete kapıldık, sosyal mesafeyi korumadık, maske takmadık, hijyene dikkat etmedik. Bu üçüne dikkat etmediğimiz sürece bu virüs içimizde bir seri katil gibi dolaşmaya devam edecek. Oysa bunu yenmek elimizde. Lütfen gevşemeyelim rehavete kapılmayalım, temizliğe, sosyal mesafeye ve maske takma kuralına mutlaka uyalım." dedi. Karaman Valisi: Ramazan öncesi 120 olan vaka sayısı 500’e ulaştı

Kaynak: DHA

Etiketler: İl Sağlık Müdürlüğü, Mehmet Alpaslan, Karaman, Güncel, Haber

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