Karaman ve Sosa'dan Kangal Köpeği Çiftliği'ne Ziyaret

Trabzonspor
Teknik Direktörü Ünal Karaman
ve takım kaptanı Jose Sosa
, Sivas
'ta Kangal
Köpeği Çiftliği'ni ziyaret etti. Ziraat Türkiye Kupası
'nda yarın oynayacağı Sivas Belediyespor maçı için Sivas'ta olan Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman ve takım kaptanı Jose Sosa, İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'ni ziyaret etti. Kangal Köpeği Uzmanı Hüseyin Yıldız
'ın daveti üzerine merkeze giden Karaman ve Sosa, tesisi gezip dünyaca ünlü Sivas kangal köpeklerini sevdi. Tesisin işletmecisi Hüseyin Yıldız, Sosa'ya köpekler hakkında bilgiler aktardı.
Ünal Karaman,Sivas,Karaman
03 Aralık 2018 Pazartesi 19:07