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KARAMAN Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Yaşlı adam evinde ölü bulunduKARAMAN'da Mustafa Uludağ (73), evinde başından tüfekle vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

05.04.2020 16:05 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:07
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
KARAMAN'da Mustafa Uludağ (73), evinde başından tüfekle vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Oda da tüfek bulan polis, Uludağ'ın intihar mı ettiği yoksa kaza sonucu mu vurulduğunu belirlemek için çalışma başlattı.
Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Başakşehir Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Mustafa Uludağ'ın odasında oturduğu sırada silah sesi geldi. Bunun üzerine içeri giren aile fertleri Uludağ'ı kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen başından tüfekle vurulduğu belirlenen Uludağ, yaşamını yitirdi. Uludağ'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Oda da tüfek bulan polis, Uludağ'ın intihar mı ettiği yoksa kaza sonucu mu vurulduğunu belirlemek için çalışma başlattı. KARAMAN Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Uludağ, Uludağ, Güncel

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KARAMAN Yaşlı adam evinde ölü bulundu
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