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Karaman yeni yıla huzurlu girdi

Karaman, polis ve jandarmanın aldığı yoğun tedbirler sayesinde yeni yıla huzurlu ve olaysız girdi.

01.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:35 Karaman yeni yıla huzurlu girdi
, polis ve jandarmanın aldığı yoğun tedbirler sayesinde yeni yıla huzurlu ve olaysız girdi.

Karaman'da halkın huzurlu bir şekilde yeni yıla girmeleri için polis ekipleri kent merkezinde, jandarma ise kırsalda sıkı güvenlik tedbirleri aldı. Şehir genelinde binin üzerinde güvenlik gücü gece boyunca aralıksız olarak kontrollerini sürdürdü. Karaman'da gece boyunca sadece iki maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken, bunun dışında hiçbir olay yaşanmadı.

"Halkın huzuru için asayiş ve güvenlik tedbirleri büyük önem arz ediyor"

Yılbaşı gecesi sokağa çıkan Karaman Valisi Fahri Meral ilk olarak polis ve jandarmanın uygulama noktalarını gezerek görev yapan personelin yeni yılını kutladı ve son durum hakkında bilgiler aldı. Şehir merkezinde de vatandaşlarla sohbette eden Vali Meral, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda halkının yeni yıla huzur ve güven içerisinde girebilmeleri için alınan asayiş ve güvenlik tedbirlerin büyük önem arz ettiğini belirterek, "Yeni yıl dolayısıyla alınan trafik ve asayiş yönünden güvenlik tedbirlerini yerinde görmek ve denetlemek amacıyla hem polisimizin hem de jandarmamızın yol kontrol ve arama noktalarını ziyaret ediyoruz. Karamanlı hemşehrilerimizin güven ve huzur içerisinde yeni yıla girmeleri için alınan tedbirlerin uygulanması bakımından kolluk kuvvetlerimiz bu akşam görev başındalar. Amacımız vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yılbaşı geçirmesini sağlamak. Trafik tedbirlerinden tutun, tüm güvenlik tedbirlerine kadar hepsi planlanmış durumdadır. Bu vesileyle 2020 yılında huzur, mutluluk ve barışın sadece ülkemize değil tüm dünyaya ve insanlığa hakim olmasını umut ediyoruz" dedi.

Vali Fahri Meral'in güvenlik kontrol noktalarına gerçekleştirdiği ziyaretlere İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ile İl Komutanı Jandarma Albay İsmail Şahin'de eşlik etti. - KARAMAN

Jandarma, Karaman, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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