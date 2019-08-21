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KARAMAN YOL VERMEDİĞİ YAYAYI KALBİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Karaman'da, İsa Kocaoğlu (45), yaya geçidinde üzerine hızla süren otomobil sürücüsü Oktay K. (39) ile aralarında çıkan tartışmada kalbinden bıçaklandı.

21.08.2019 13:10
KARAMAN YOL VERMEDİĞİ YAYAYI KALBİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Karaman'da, İsa Kocaoğlu (45), yaya geçidinde üzerine hızla süren otomobil sürücüsü Oktay K. (39) ile aralarında çıkan tartışmada kalbinden bıçaklandı. Kocaoğlu, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Oktay K. ise gözaltına alındı. Olay, saat 06.30 sıralarında, Alacasuluk Mahallesi Turgut Özal Caddesi Kale kavşağında meydana geldi. Yaya geçidini kullanan gurbetçi İsa Kocaoğlu, iddiaya göre, üzerine doğru hızla süren otomobil sürücüsü Oktay K.'ye tepki gösterdi. Otomobilini durdurarak, Kocaoğlu ile tartışmaya başlayan Oktay K., elindeki bıçakla araçtan indi. Oktay K., Kocaoğlu'nu kalbinden bıçaklayarak, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Kocaoğlu, sağlık görevlilerince ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olduğu belirlenen Kocaoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Oktay K. ise Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KARAMAN YOL VERMEDİĞİ YAYAYI KALBİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Karaman, Kale, Güncel

Kaynak: DHA

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