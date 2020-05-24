KARAMAN Yükledikleri sulama borularının altında kaldılar

Yükledikleri sulama borularının altında kaldılarKARAMAN'da, tarım işçisi İbrahim Akşit (16) ve İmam Yüksel (23), römorktan devrilen sulama borularının altında kaldı.

24.05.2020 12:28 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:34
Yükledikleri sulama borularının altında kaldılar
KARAMAN'da, tarım işçisi İbrahim Akşit (16) ve İmam Yüksel (23), römorktan devrilen sulama borularının altında kaldı. Boruların altından yaralı olarak çıkarılan 2 işçi, hastaneye kaldırıldı.
Olay, bu sabah, Kazımkarabekir ilçesine bağlı Kisecik köyünde meydana geldi. Şanlıurfa'dan Karaman'a tarım işçisi olarak gelen İbrahim Akşit ve İmam Yüksel, sulama borularını, çalıştıkları tarlaya götürmek için traktör römorkuna yükledi. Ancak borular, Akşit ve Yüksel'in üzerine devrildi. Boruların altından diğer işçiler tarafından kurtarılan 2 işçi, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. KARAMAN Yükledikleri sulama borularının altında kaldılar

Kaynak: DHA

Etiketler: İbrahim Akşit, Karaman, Güncel, Haber

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