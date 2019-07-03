03.07.2019 12:07
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KARAMAN Yüksek gerilim hattına konan saksağan kuşu, yangına neden oldu

Yüksek gerilim hattına konan saksağan kuşu, yangına neden olduKaraman'da yüksek gerilim hattı direğine konan ve akıma kapılan saksağan kuşu, yere düşüp, otları tutuşturdu.

Yüksek gerilim hattına konan saksağan kuşu, yangına neden oldu
Karaman'da yüksek gerilim hattı direğine konan ve akıma kapılan saksağan kuşu, yere düşüp, otları tutuşturdu. Elektrik dağıtım şirketi çalışanları tarafından yapılan müdahale ile alevler söndürüldü.
Olay, Karaman -Bucakışla yolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Saksağan kuşu, yüksek gerilim hattı direğine kondu. Ardından da elektrik akımına kapılarak yerdeki kuru otların arasına düşüp, otları tutuşturdu. Alevlerin yükseldiğini fark eden elektrik dağıtım şirketi çalışanları, yangın tüpleriyle alevleri söndürdü. Yanan kuş telef oldu. KARAMAN Yüksek gerilim hattına konan saksağan kuşu, yangına neden oldu
Kaynak: DHA
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